Taksim’i kana bulayan YPG/PKK’lı teröristle ilgili bomba detay! O istihbaratçı açıkladı: Meğer...

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, İstiklal Caddesi’nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını düzenleyen Suriye uyruklu kadın terörist Alham Albashir'le ilgili dikkat çekici bir detayı Yeni Şafak'taki köşesinde paylaştı. Albashir'in, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG teröristlerini eğitmek için kurduğu sözde akademideki özel savaş uzmanlarınca eğitildiğini belirten Orakoğlu, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"İstiklal Caddesi’ndeki 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili Suriye uyruklu kadın terörist Alham Albashir güvenlik güçlerimizin başarılı bir operasyonu ile kıskıvrak sağ olarak ele geçirildi. İstiklal Caddesi›ne bomba bırakarak kaçan kadın teröristin yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadın teröristin taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler’e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada terörist ile irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece’de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50’de yapılan operasyonda, terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashır yakalandı.

Albashir, sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Terörist Albashir PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye’ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığı itirafları arasında yer aldı. Bu itiraf terörist Albashir’i ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG teröristlerini eğitmek için kurduğu sözde akademideki özel savaş uzmanlarınca eğitildiğini ortaya koydu.

YPG/PKK TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEM TALİMATI VERDİĞİ KADIN TERÖRİST’İN ÖLÜM EMRİNİ NEDEN İSTEDİ

İçişleri Bakanı Soylu ‘Eylem sonrası yapılan teknik dinlemede YPG/PKK terör örgütünün talimatı İstiklal caddesinde terör eylemini gerçekleştiren Albashir’in öldürülme talimatı olmuştu. Zira Kadın terörist eylem emrini PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden aldığı açıklaması engellenmek istemişti. PKK/YPG’nin terör eylemini üstlenmemesinin arka planında Türkiye’de gerçekleştirdiği eylemlerde Avrupalı sivillerin özelikle kadın ve çocukların ölmesi ve yaralanmasının örgüte verilen desteğin kesilmesi endişe ve korkusu olmuştur. Kadın teröristin eylem sonrası Yunanistan’a kaçırılacağı bilgisi bu organize terör eyleminden Yunanistan’ında bilgisi olduğu anlamına gelebilir. Örgüt, terörist kadının öldürülmesini Yunanistan’a geçiş esnasında planlamış olabilir.

MİT 1 KASIM’DA YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE SABOTAJ TABURU SORUMLUSUNU ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİ

MİT, sınır hattında Türkiye’ye yönelik çok sayıda silahlı ve bombalı eylemin faili PKK/YPG’li terörist Ersin Şahin’in etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı. Saha ajanlarından alınan bilgiler doğrultusunda yeri tespit edilen terörist Şahin, MİT tarafından Suriye’de düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi. Suriye’ye 2017’de geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan Şahin, Haseke’de sabotaj eğitimi aldıktan sonra sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu olarak görevlendirildi. Güvenlik kaynaklarınca sınır hattında Türkiye’ye yönelik operasyonları koordine eden Suriye’den Türkiye’ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren, Suriye- Türkiye sınır hattında terör örgütünün istihbarat unsurları ile eş güdüm halinde çalışarak sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda ‘yönlendirici’ olarak görev alan Şahin’in etkisiz hale gelmesinin, uzmanlarca Türkiye’ye dönük eylem planlamalarına önemli darbe vuracağı kaydedilmişti.

TÜRKİYE FİNLANDİYA İSVEÇ VE NATO DÖRTLÜ MEMORANDUMUNDA ALINAN KARAR TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK BİR ZAFERİDİR

TSK’nın yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, MİT’in üst düzey yöneticilerine yönelik nokta operasyonları terör örgütünün motivasyonunu bitirmiştir. Ayrıca yürütülen başarılı diplomasiyle örgütün Avrupa’daki desteği ağır hasar almıştır. İspanya’nın başkenti Madrit ’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinnistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberk’le gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından memorandum imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında PKK/YPK/PYD ile birlikte FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunun uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta çok önemli bir adım olmuştur.

PKK/YPG/PYD terör örgütü ve sempatizanlarının Batı medyasının da desteğiyle Avrupa Kamuoyunda ciddi bir anlamda yürüttükleri ‘Kara Propaganda ve 5’inci kol faaliyetlerinin sosyal medya üzerinden yapılmasını engellemenin tek yolu ülke güvenliği söz konusu olduğunda birlik ve beraberliğimizi perçinlemekten kaçınmamalıyız diye düşünüyorum."