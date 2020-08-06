  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Taksim'e yapılan caminin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımına devam ediliyor - Caminin pencereleri işçiler tarafından takıldı - Minarelerde bulunan 4 şerefenin 2'si tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:17:04 -
Taksim'e yapılan caminin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Taksim'de temeli 17 Şubat 2017'de atılan caminin genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı.

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan ve 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımına devam ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

Caminin dış cephesindeki işçiliğin büyük bir kısmı tamamlandı. Caminin içerisindeki imalatlar ise işçiler tarafından sürdürülüyor. Taksim'e yapılan caminin pencereleri işçiler tarafından takılarak tamamlandı.

Caminin otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlarındaki çalışmalar devam ediyor.

- Şerefelerin 2'si tamamlandı

Öte yandan 61 metre yüksekliğindeki 2 minarede çalışmalar tamamlanıyor. Minarelerde bulunan 4 şerefenin 2'si tamamlandı. Şerefelerin tamamlanmasının ardından minarelere kurulan iskele de sökülecek.

Çalışmaların hızla devam ettiği camide genel işçiliğinin yüzde 65'i tamamlandı.

Cami açıldığında 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Taksim'e yapılan caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı