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Taksim'deki hastane yangınının sebebi belli oldu

Gaziosmanpaşa'daki TaksimEğitim ve Araştırma  Hastanesindeki yangına ilişkin itfaiye raporunda, "Bina dahilinden ya da atık cam  şişe kumbarasının yanından geçenlerce atılan veya düşürülen herhangi bir açık  ateş kaynağının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöpleri  tutuşturmasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, atık toplama kumbarasını  tutuşturarak binanın dış cephesine, dahiline ve çatısına sirayet ederek geliştiği  kanaatine varılmıştır." açıklaması yapıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 19:48
Taksim'deki hastane yangınının sebebi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa  Yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, yangının kaçta başladığı,  ihbarın saat kaçta geldiği ve itfaiye ekiplerinin kaç dakika içinde olay verine  vararak yangına müdahale ettiği bilgileri ayrıntılı olarak yer aldı. Rapora göre  17.16'da yapılan ihbarın ardından itfaiye ekipleri 17.20'de olay yerine ulaşarak  müdahaleye başladı.

İtfaiye ekipleri olay yerine vardıklarında yangının hastanenin dış  cephesi ile çatısında alevli bir şekilde sürdüğü belirtilen raporda, yangının  atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere atılan veya düşürülen bir  ateşten dolayı çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı belirtildi.

Yangın raporunun "Olayın Çıkış Sebebi Nedir?" başlıklı bölümünde; olay  yerine varıldığında hastanenin dış cephesinin alevli ve yoğun dumanla birlikte  yandığı, yangının çatıya sirayet ettiği, hastanenin tahliye edilmekte olduğunun  görülmesi üzerine eş zamanlı olarak tahliye ve müdahale çalışmalarına başlandığı  aktarıldı.

Tahliye ve söndürme çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılan  incelemede yangının yoğun olarak morg girişi bölgesindeki A-C-D bloklarının bu  alana bakan cephelerinde meydana geldiği dile getirilen raporda, şunlar  kaydedildi:

"Ayrıca hastane yetkilileri ve çalışanları morg girişi karşısındaki  evsel atık konteynerlerinin arkasında bulunan atık cam şişe kumbarasının yanmaya  başladığını, müdahale etmek için uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını  tarafımıza beyan etmişlerdir. Yangının başlangıç merkezi olarak tahmin edilen  bölgede yoğun deformasyon ve tahribat olduğu gözlenmiş olup, elektriksel herhangi  bir kablo veya tesisata rastlanılmamıştır. Elde edilen bilgi ve gözlem  sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek yangının yukarıda belirtilen noktada  bulunan atık cam şişe kumbarasının etrafında toplanan çöplerin (kağıt, karton ve  mukavvaların) tutuşmasıyla başladığı, binanın dış cephe izolasyonları ve kaplama  malzemelerine sirayet ederek binanın bu bölüme bakan bloklarının tüm dış  cephesine kısmen iç kısımlarına ve çatısına yayıldığı anlaşılmıştır."

Raporun son bölümünde, "Bina dahilinden ya da atık cam şişe  kumbarasının yanından geçenlerce atılan veya düşürülen herhangi bir açık ateş  kaynağının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöpleri tutuşturmasıyla  yangın başlangıcının meydana geldiği, atık toplama kumbarasını tutuşturarak  binanın dış cephesine, dahiline ve çatısına sirayet ederek geliştiği kanaatine  varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 19:48
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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