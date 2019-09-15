Taksim’deki ana da Diyarbakır’daki değil mi?

Evlatları HDP’liler tarafından terör örgütü PKK’ya teslim edilen annelerin isyanı çığ gibi büyürken, zulme sessiz kalan sözde aydın ve sanatçıların maskesi düştü. “Analar ağlamasın” sözünün arkasına saklanıp devleti katliam yapmakla suçlayanlar, tek istekleri evlatlarına sarılmak olan gözü yaşlı analara kayıtsız kaldı. Terör destekçilerine gösterdikleri duyarlılığı, evlatları dağa kaçırılan Kürt annelerden esirgeyen ‘sanatçılar’, Diyarbakır’daki anaların PKK ve HDP’ye yönelik isyanı karşısında sessizliğe gömüldü. Cumartesi Anneleri için açıklama üstüne açıklama yayınlayan sanatçı tayfasının kimisi köpeklere kan bağışı toplarken, kimisi ‘okyanuslara dokunmayın’ diyerek kampanya yürütüyor.

Anneler ağlasın, inekler ağlamasın!

“Cumartesi Anneleri için çok üzülüyorum” diyen oyuncu Deniz Türkali, Diyarbakır HDP il binası önündeki her geçen gün büyüyen eylemi görmezden geldi. ‘Feminazi’ Türkali, acılı annelerin eylemine destek vermek yerine sosyal medya üzerinden köpekler için kan bağışı çağrısında bulundu. Türk askerinin terörle mücadelesini ‘savaşa hayır’ çığırtkanlığıyla çarpıtmaya çalışan, “Cumartesi Anneleri, mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek” diyen şarkıcı Ceylan Ertem, Diyarbakır annelerinin çığlığına suskun kaldı. Terör örgütü PKK’ya karşı başlatılan isyan ateşini umursamayan Ertem, sosyal medya üzerinden göz akıntısı olan bir ineğin görüntüsünü paylaşarak, “Herkes vegan olsun, inekler ağlamasın” dedi.

Diyarbakır’ı unuttu, okyanusa koştu

“Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi devam edecek ve iyilik kazanacak” diyen oyuncu Levent Üzümcü’nün tek gündemi ise altın madeni oldu. “Ordu Fatsa ilçesindeki altın madeni zehir saçıyor” diyerek algı yürüten küfürbaz Üzümcü, Diyarbakır annelerinin mağduriyetini görmezden geldi. Cumartesi Anneleri’nin yanında olduğunu gizlemeyen Kürt oyuncu Belçim Bilgin kendisini Türkiye’ye kıyısı bile bulunmayan okyanusların korunulması yönündeki kampanyaya adadı. Sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden “Aldığımız her iki nefesten birini okyanuslara borçluyuz” ifadelerini kullanan Bilgin, Diyarbakır’da günlerdir devam eden evlat nöbetine dair tek bir kelime dahi etmedi.

Bira kadar değeri yok mu meltem?

‘Cumartesi Anneleri’ destekçilerinden Meltem Cumbul da Diyarbakır’daki anne çığlığını gözardı edip, “Bomonti Bira Fabrikası kapanmasın” diye dert yakındı. Kara lastikli bir annenin “Ben çocuğumu istiyorum” feryadına kulak tıkayan Cumbul’un ikircikli tutumunu eleştiren sosyal medya kullanıcıları ise “Ağlayan annelere sesin çıkmıyor. Annelerin bira kadar değeri yok mu Meltem?” ifadeleriyle tepki gösterdi. “Cumartesi Anneleri’ne baktıklarında kendi yaptıklarını görüyorlar. Vicdansızlıklarıyla ve korkularıyla gömülecekler” diyen oyuncu Hamit Demir’in şimdilik tek derdi ise kendi yazdığı tiyatro oyununun reklamını yapabilmek… 3. Sınıf oyunlarına izleyici çekebilmek için paylaşımlarına hız veren, ‘analar ağlamasın’ diye şov yapan Demir, annelerin çığlığını görmezden gelenler arasında yer aldı.