0553 313 94 23

Taksim’deki ana da Diyarbakır’daki değil mi?

Milletin sanatçıları, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki eylemine akın ederken, vandallık üzerinden prim toplayan, hendekçilere destek veren sözde sanatçıların suskunluğu tepki çekiyor. Cumartesi Anneleri’nin yaptığı eylemlere sahip çıkıp yaygara koparan ünlüler, Diyarbakır anneleri için tek kelime etmedi.

15 Eylül 2019 Pazar 09:23
Taksim’deki ana da Diyarbakır’daki değil mi?

Evlatları HDP’liler tarafından terör örgütü PKK’ya teslim edilen annelerin isyanı çığ gibi büyürken, zulme sessiz kalan sözde aydın ve sanatçıların maskesi düştü. “Analar ağlamasın” sözünün arkasına saklanıp devleti katliam yapmakla suçlayanlar, tek istekleri evlatlarına sarılmak olan gözü yaşlı analara kayıtsız kaldı. Terör destekçilerine gösterdikleri duyarlılığı, evlatları dağa kaçırılan Kürt annelerden esirgeyen ‘sanatçılar’, Diyarbakır’daki anaların PKK ve HDP’ye yönelik isyanı karşısında sessizliğe gömüldü. Cumartesi Anneleri için açıklama üstüne açıklama yayınlayan sanatçı tayfasının kimisi köpeklere kan bağışı toplarken, kimisi ‘okyanuslara dokunmayın’ diyerek kampanya yürütüyor.

Anneler ağlasın, inekler ağlamasın!

Cumartesi Anneleri için çok üzülüyorum” diyen oyuncu Deniz Türkali, Diyarbakır HDP il binası önündeki her geçen gün büyüyen eylemi görmezden geldi. ‘Feminazi’ Türkali, acılı annelerin eylemine destek vermek yerine sosyal medya üzerinden köpekler için kan bağışı çağrısında bulundu. Türk askerinin terörle mücadelesini ‘savaşa hayır’ çığırtkanlığıyla çarpıtmaya çalışan, “Cumartesi Anneleri, mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmeyecek” diyen şarkıcı Ceylan Ertem, Diyarbakır annelerinin çığlığına suskun kaldı. Terör örgütü PKK’ya karşı başlatılan isyan ateşini umursamayan Ertem, sosyal medya üzerinden göz akıntısı olan bir ineğin görüntüsünü paylaşarak, “Herkes vegan olsun, inekler ağlamasın” dedi.

Diyarbakır’ı unuttu, okyanusa koştu

Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi devam edecek ve iyilik kazanacak” diyen oyuncu Levent Üzümcü’nün tek gündemi ise altın madeni oldu. “Ordu Fatsa ilçesindeki altın madeni zehir saçıyor” diyerek algı yürüten küfürbaz Üzümcü, Diyarbakır annelerinin mağduriyetini görmezden geldi. Cumartesi Anneleri’nin yanında olduğunu gizlemeyen Kürt oyuncu Belçim Bilgin kendisini Türkiye’ye kıyısı bile bulunmayan okyanusların korunulması yönündeki kampanyaya adadı. Sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden “Aldığımız her iki nefesten birini okyanuslara borçluyuz” ifadelerini kullanan Bilgin, Diyarbakır’da günlerdir devam eden evlat nöbetine dair tek bir kelime dahi etmedi.

Bira kadar değeri yok mu meltem?

‘Cumartesi Anneleri’ destekçilerinden Meltem Cumbul da Diyarbakır’daki anne çığlığını gözardı edip, “Bomonti Bira Fabrikası kapanmasın” diye dert yakındı. Kara lastikli bir annenin “Ben çocuğumu istiyorum” feryadına kulak tıkayan Cumbul’un ikircikli tutumunu eleştiren sosyal medya kullanıcıları ise “Ağlayan annelere sesin çıkmıyor. Annelerin bira kadar değeri yok mu Meltem?” ifadeleriyle tepki gösterdi. “Cumartesi Anneleri’ne baktıklarında kendi yaptıklarını görüyorlar. Vicdansızlıklarıyla ve korkularıyla gömülecekler” diyen oyuncu Hamit Demir’in şimdilik tek derdi ise kendi yazdığı tiyatro oyununun reklamını yapabilmek… 3. Sınıf oyunlarına izleyici çekebilmek için paylaşımlarına hız veren, ‘analar ağlamasın’ diye şov yapan Demir, annelerin çığlığını görmezden gelenler arasında yer aldı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:23
  1. Ordu
  2. HDP
  3. terör örgütü PKK
  4. Terör destekçileri
  5. Kürt anneler
  6. sanatçılar
  7. PKK
  8. Cumartesi Anneleri
  9. oyuncu Deniz Türkali
  10. Diyarbakır HDP il binası
  11. Feminazi
  12. Türk askeri
  13. şarkıcı Ceylan Ertem
  14. Diyarbakır anneleri
  15. oyuncu Levent Üzümcü
  16. Kürt oyuncu Belçim Bilgin
  17. evlat nöbeti
  18. Meltem Cumbul
  19. oyuncu Hamit Demir

YORUM YAZ

  • EmeklEmekl23 dk önce
    Devlet otursun vede seyretsin vede bundan prim beklesin yandaşlara malzeme olsun vicdanlara seslenince 20 yıl önce bir terör örgütü Kandil’deydi şimdi hem kandil hem kuzey ırak hem Suriye’de pkk devleti abd israil terörü var adaleti vicdanı burada arayacaksın kötülediğimiz önceyimi övüp göklere sığdıramadığımız bu günümü
  • Ötüken Birligi Partisi Ötüken Birligi Partisi 25 dk önce
    Batinin spermini besin haline getiren yaratiklara sanatci denmesini, gercek sanatcilara hakaret sayarim.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Filistinli Musa Hicazi’nin ‘Erdoğan’ sevgisi
  1. Filistinli Musa Hicazi’nin ‘Erdoğan’..
  2. Erzurum Atatürk Üniversitesi..
  3. İzmir’den Kanada’ya uzanan başarı
  4. Sivasspor galibiyete hasret
  5. Dünyanın gözü bu zirvede
  6. Saç ektirmek için binlerce..
  7. Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan..
  8. Özbekistan'ın Türk Konseyine katılması
  9. “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım..
  10. Arızalanan elektrik direğinde akıma..
  11. Taraftar gruplarından Diyarbakır..
  12. Burası ’Ahiret Kavşağı’
  13. Çocuğunuz okuma ve yazma sıkıntısı..
  14. Gümüşhane’nin İHA’sı HÜMA göklerde
  15. Bursa’da ilki düzenlenen Çilek..
  16. Pehlivan: "Yapımı planlanan yeni..
  17. Şekil verdiği ağaçları sanata..
  18. PKK/YPG, İsrail için çocukları kaçırmış
  19. ’Depresyonda’ mutlaka uzmanla görüşün
  20. Balıkesir’de 195 kilo kaçak tütün ve..
“Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
“Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
"Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
"Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir

Günün Karikatürü

15 Eylül 2019
İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
İYİ Parti'den o vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın!
Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü