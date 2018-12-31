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Taksim'de yılbaşı önlemleri

Taksim'de her yılbaşı akşamı yaşanan rezaletin önüne geçmek için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınmaya başlandı. Meydanın çeşitli noktalarına yerleştirilecek ve görüntüleri anlık olarak merkeze gönderebilme özelliğine sahip kablosuz mobil kameralar getirildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:22

Yılbaşı nedeniyle Taksim Meydanı'nın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Meydana açılan tüm sokak başlarına demir bariyerler konuldu ve arama noktaları oluşturuldu. İlerleyen saatlerde güvenlik güçlerinin, meydana girmek isteyenlerin üstlerini arayarak geçişlerine izin verecekleri öğrenildi.

Görüntüler anlık olarak gönderilecek

Binlerce polisin görev yapacağı belirtilen Taksim'de, daha önceki yıllarda yaşanan taciz olaylarının önüne geçmek için de tedbirler alındı. Çevredeki yüzlerce MOBESE kameralarının bakımları yapıldı ve kontrolden geçirildi. Bunlara ek olarak farklı sistemler devreye konuldu. Meydanın çeşitli noktalarına yerleştirilecek ve görüntüleri anlık olarak merkeze gönderebilme özelliğine sahip kablosuz mobil kameralar getirildi.

Gezi Parkı'na getirilen ve görevliler tarafından hazırlıkları tamamlanan kablosuz mobil kameralarla, Taksim Meydanı'nda olup bitenler anlık olarak merkeze gönderilecek ve olası olumsuz hadiselerin önüne geçilmeye çalışılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:22
  1. Taksim Meydanı
  2. yılbaşı

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