0553 313 94 23

Taksim’de sıcak anlar! Silahlar ateşlendi

İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Olayda büfe işleten bir vatandaş bacağından yaralandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:17
Taksim’de sıcak anlar! Silahlar ateşlendi

Olay, saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi Mis Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir işyerinde 1’isi Suriye uyruklu 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Büyüyen kavga sokağa taşınca bir grup diğerine sopalarla saldırmaya başladı. Diğer grubunda saldırıya silahla karşılık vermesi üzerine olayı ayırmaya çalışan büfeci Harun Yılmaz bacağından yaralandı.

Olayın ardından kavgaya karışan gruplar hızla koşarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yılmaz’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZANLILAR KISKIVRAK YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri de, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olayda kullanılan tabancanın ve kovan olay yerinde olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından tabanca ve kovan delil torbasına konuldu. Öte yandan olayın hemen ardından kaçan 4 zanlı Turan Caddesi üzerinde Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Çevredeki bir vatandaş, “Kavga çıktı, gürültünün ardından silah seslerini duyduk. Bir kişi yaralanmış” dedi.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 10:17
  1. taksim
  2. Beyoğlu
  3. İstiklal Caddesi
  4. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ Tokat konut başvuruları
    1. TOKİ Tokat konut başvuruları
    2. Türkiye ile İngiltere arasında Brexit..
    3. ABD’ye 16 milyar $’lık misilleme
    4. Eski Cumhurbaşkanının cezası onandı!..
    5. Otomobille hafif ticari araç çarpıştı:..
    6. Çorum'da katliam gibi kaza! 5 kişi..
    7. İstanbul’da narkotik operasyonu!
    8. Trump’ın yaptırımları ABD’ye zarar..
    9. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    10. Yürek yakan haber! Çok sayıda ölü var
    11. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    12. Yaani kullananlar her ay 1 GB kazanıyor
    13. 2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    14. Rusya açıkladı! Türkiye'den kritik adım
    15. Katar dostları bu fuarda buluşuyor
    16. Afyonkarahisar TOKİ evleri 2018 Afyon..
    17. Ankara cuma namazı saati 2018
    18. Ayşe Güngür Say hayatını kaybetti!
    19. Eylülde ‘SAHA’ya iniyorlar
    20. Beşiktaş'ın yıldızına Leipzig kancası!..
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
    Adnan Oktar'ın mektubu yayınlandı! Dikkat çeken detaylar
    Frankfurt bitiyor! Almanlar da Türkiye'yi tercih ediyor
    Frankfurt bitiyor! Almanlar da Türkiye'yi tercih ediyor