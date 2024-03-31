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Yaşam Taksim'de seçim sessizliği!
Yaşam

Taksim'de seçim sessizliği!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 15:24:00 -

Taksim Meydanı'nda seçim sessizliği havadan görüntülendi.

Yerel seçimler nedeniyle sabah saatlerinde oy kullanmaya giden vatandaşlar Taksim Meydanı'nın boş kalmasına neden oldu. Taksim'deki sessizlik dron ile de görüntülendi.

31 Mart yerel seçimler nedeniyle oy kullanmaya giden vatandaşlar Taksim'in boş kalmasına neden oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ilk kez pazar günü bu kadar sakin görüntülendi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sessizlik havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

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