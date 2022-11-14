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Gündem Taksim'de kullanılan patlayıcı belli oldu
Gündem

Taksim'de kullanılan patlayıcı belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı, İstiklal Caddesi'nde kullanılan patlayıcının TNT olduğunu tespit etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 12:42:00 -
Taksim'de kullanılan patlayıcı belli oldu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim’de dün 16.20 sıralarında meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin, Suriye uyruklu olduğu ve saldırı emrini Afrin’den aldığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü de hain saldırı sonrası araştırmalarını genişletti.

TNT olduğu tespit edildi

Bu kapsamda Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı, incelemesini tamamladı.

AA'nın haberine göre; Taksim'deki saldırıda kullanılan patlayıcının, TNT olduğu tespit edildi.

Emniyet'in açıklamasında "Olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Emniyet’ten terörist ile ilgili açıklama

Öte yandan Suriyeli kadın terörist ile ilgili Emniyet’ten gelen açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir.

Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

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Yorumlar

Leyl....

Ki$i Suriye vatandasi.. Asad veya Al Muhabarat da cikabilir arkasindan..  
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