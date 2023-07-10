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Yerel Taksim'de korkutan patlama
Yerel

Taksim'de korkutan patlama

Yeniakit Publisher
2023-07-10 07:01:00 -
Taksim'de korkutan patlama

Taksim'de torpil patlatılması çevrede paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi Yeşilcam Sokağı'nda iki kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle torpil patlatıldı.

Patlama sesi sonrası çevredeki vatandaşlar kaçıştı, şüpheliler de olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Polis ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenilirken yaşanan kısa süreli paniğin ardından bölgede durum normale döndü.

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