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Gündem

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için karar açıklandı

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı. Maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi..

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:01:00 - 2020-05-08 12:21:05
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için karar açıklandı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kalın" çağrılarına uzun süre uyan vatandaşlar nedeniyle İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Ancak İstiklal Caddesi'nde bugünler de hareketlilik dikkat çekiyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresi üzerinden İstiklal Caddesi'nin fotoğrafını paylaşarak vatandaşları uyardı. Bakan Koca paylaşımında, ''İSTİKLAL CADDESİ, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Maske takma zorunluluğu geldi

Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı. Maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.

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