Taksim Meydanı İstiklal Caddesi maske takmak zorunlu mu?
Taksim Meydanı İstiklal Caddesi koronadan dolayı kapatıldı mı? Son dakika haberine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı.
Beyoğlu Kaymaklığı, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'ndan maske zorunluluğu ile 3 metre sosyal mesafe zorunluluğu getirdi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluktan sonra polis ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini artırdı. Ekipler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde dolaşarak maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlara ceza kesti. Bazı vatandaşlar ‘tamam takıyorum’ diyerek cezadan kaçmaya çalışsa da başarılı olamamıştı.