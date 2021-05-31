  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
2011'den beri en yüksek seviye! Almanya açıkladı
ABD'de son bilanço açıklandı
Agüero resmen Barcelona'da!
Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi
Gündem Taksim Metrosu kapalı mı? Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapandı mı? Taksim Metrosu ne zaman açılacak?
Gündem

Taksim Metrosu kapalı mı? Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapandı mı? Taksim Metrosu ne zaman açılacak?

Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı. Peki M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Taksim Hattı ne zaman açılanacak? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 16:51:00 - 2021-05-31 16:52:03
Taksim Metrosu kapalı mı? Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapandı mı? Taksim Metrosu ne zaman açılacak?

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Taksim istasyonunun ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16:00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir" dendi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay