Taksim Metrosu kapalı mı? Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapandı mı? Taksim Metrosu ne zaman açılacak?
Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı. Peki M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Taksim Hattı ne zaman açılanacak? F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak?
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Taksim istasyonunun ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.
İstanbul Valiği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16:00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir" dendi.