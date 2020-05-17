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Taksim Gezi Parkı yaşlılara kaldı

Taksim Gezi Parkı’nda sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerini çimlere attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:38:42 -
Taksim Gezi Parkı yaşlılara kaldı

Taksim Gezi Parkı’nda sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerini çimlere attı. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar çıplak ayakla toprağa basıp stres attı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar 12.00-18.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile kendilerini dışarı attı. Hava almak için sokağa çıkan yaşlılar, mahallelerindeki yeşil alanlara akın etti. Taksim Gezi Parkı’na akın eden yaşlılar da güzel havanın tadını çıkardı. Çıplak ayakla toprağa basan yaşlılar stres attı.



“Taksim Gezi Parkı’na hava almaya geldik”


Uzun bir aranın ardından eşi ile birlikte dışarıya çıkan Mustafa Kurt, “Taksim Gezi Parkı’na hava almaya geldik. 17.00’da gitmeyi düşünüyoruz. Yavaş yavaş gideceğiz. Sağlık çalışanlarına bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Köyüme gideceğim günü bekliyorum”


Evde çok sıkıldığından yakınan Ayşe Kurt ise, “Evde çok sıkıldık. İhtiyaçlarımızı yeğenlerimiz aldı. Eşim de dışarıya çıkamadı. Dizlerim ağrıyor. Birinde platin var diğerini zorluyor. Allah razı olsun ihtiyaçlarımızı giderdiler. Bu sene köye gidemedik. Köyüme gideceğim günü bekliyorum. 31’ine yazıldık ama gidip gidemeyeceğimizi bilmiyorum” şeklinde konuştu.

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