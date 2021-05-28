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Gündem Taksim Camii'nin açılışında güldüren anlar! Erdoğan: Sen beni mahvettin
Gündem

Taksim Camii'nin açılışında güldüren anlar! Erdoğan: Sen beni mahvettin

Taksim Camii'nin açılışında heyecanına yenik düşerek kurdeleyi erken kesen isimle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan arasında güldüren bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele erken kesilince espiri yaparak "O zaman sen beni mahvettin" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 16:51:00 -

İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Açılış töreninin ardından kurdele kesimine geçildi. Bu esnada heyecanına yenik düşüp kurdeleyi erken kesen isimle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"Sen beni mahvettin"

Protokolle birlikte kurdeleyi kesmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam açılış esnasında "Hazır mıyız? Her makas kimin elindeyse bugünün hatırasına onda kalacak. Kurdeleyi bugünün hatırasına saklıyoruz. Sakın ha şimdi kurdeleyi kesmeyin." dedi. Bu sırada yanındaki isimlerden birisi kurdeleyi erkenden kestiğini söyleyince Erdoğan, "Öyle mi? Sen beni mahvettin." ifadelerini kullandı.

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