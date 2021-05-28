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Gündem Taksim Camii'nde tarihi anlar
Gündem

Taksim Camii'nde tarihi anlar

İlk Cuma hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın verdiği Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacak. Cuma namazı öncesi camide Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken salavat-ı şerifler okundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 14:05:00 -

Yasakçı zihniyetin yıllardır Taksim'de inşa edilmesine karşı çıktığı ve türlü bahanelerle inşaatını engellediği cami nihayet yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'ndan bu yana büyük önem verdiği Taksim Camii'nin inşaatı tamamlandı.

Taksim'de yaşayan ve çalışan yüzlerce Müslüman'ın büyük ihtiyaç duyduğu Taksim Camii bugün ibadete açılacak.

Açılış öncesinde yüzlerce vatandaş camiye akın etti. Cuma vakti yapılacak olan açılıştan önce yüzlerce kişi camiye giremese de avluda yerini aldı.

Cuma namazı öncesi camide Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken salavat-ı şerifler okundu.

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