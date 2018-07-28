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Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor! Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Tarih belirlendi

İstanbul'un kalbi olarak bilinen Taksim Meydanı'nda inşası devam eden Taksim Camii'nin açılış tarihi 2019 Mayıs-Haziran olarak belli oldu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:31
Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor! Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Tarih belirlendi

Taksim Camii’nin kaba inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, caminin 2019'un Mayıs-Haziran aylarında tamamlanarak ibadete açılmasını planladıklarını belirtti.

Gecikmenin nedeni olarak Taksim Camii'nin konumundan dolayı günün her saati malzeme getirilemediğini ifade eden Sarı, “Cami büyük bir inşaat alanına sahip, yer altında 3-4 kat daha bulunuyor. Kubbeleri bitmek üzere. Ancak iç kısımlara geçilmedi” dedi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:31
  1. Taksim camii
  2. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı

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