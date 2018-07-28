Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor! Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Tarih belirlendi

Taksim Camii’nin kaba inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, caminin 2019'un Mayıs-Haziran aylarında tamamlanarak ibadete açılmasını planladıklarını belirtti.

Gecikmenin nedeni olarak Taksim Camii'nin konumundan dolayı günün her saati malzeme getirilemediğini ifade eden Sarı, “Cami büyük bir inşaat alanına sahip, yer altında 3-4 kat daha bulunuyor. Kubbeleri bitmek üzere. Ancak iç kısımlara geçilmedi” dedi.