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Gündem Taksim Camii’nde hazırlıklar tamamlandı mı? Taksim Camii ne zaman açılıyor?
Gündem

Taksim Camii’nde hazırlıklar tamamlandı mı? Taksim Camii ne zaman açılıyor?

Taksim Camii’nin açılışı için geri sayım başladı. Büyük bölümünde çalışmaların sonuna yaklaşılan Taksim Camii’nde ne zaman ibadetlerin yapılacağı merak konusu oldu. Söz konusu camiinin içerisinde otopark, konferans ve sergi salonları yer alıyor. Söz konusu çalışmalarda sona yaklaşılırken caminin ibadete açılacağı tarih merak edilmeye başlandı. Peki, Taksim Camii’nde hazırlıklar tamamlandı mı? Taksim Camii ne zaman açılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 14:56:00 -
Taksim Camii’nde hazırlıklar tamamlandı mı? Taksim Camii ne zaman açılıyor?

Taksim Camii’nin açılışı için geri sayım başladı. Camii’nin dış cephesinde tamamlanan çalışmaların ardından iç cephede gerekli işlemlere başlandı. Söz konusu çalışmalarda sona yaklaşılırken caminin ibadete açılacağı tarih merak edilmeye başlandı.

Taksim Camii’nin ibadete açılmasına günler kaldı. Çalışmaları hızlandırılan Camide hazırlıklar devam ediyor. Peki, Taksim Camii ne zaman açılıyor?

Taksim Camii ibadete ne zaman açılıyor?

Taksim'deki Cami’nin temeli 4 yıl önce atılmıştı. Söz konusu camii ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanıyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’nin imzasını taşıyan Taksim Camii’nin temeli,17 Şubat 2017 tarihinde atıldı. Söz konusu camiinin içerisinde otopark, konferans ve sergi salonları yer alıyor.

Camideki çalışmalar 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip. Söz konusu çalışmalar, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştiriliyor.

Yüzde 99'u sona eren Taksim Camii’nin Ramazan ayı içerisinde ibadete açılması hedefleniyor.

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