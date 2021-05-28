Taksim Camii'nde açılış öncesi muhteşem görüntüler
Yılların özlemi olan Taksim Camii'nde açılış öncesi vatandaşlar akın etti. Cuma namazını bekleyen yüzlerce kişi, camide yerini aldı.
Yasakçı zihniyetin yıllardır Taksim'de inşa edilmesine karşı çıktığı ve türlü bahanelerle inşaatını engellediği cami nihayet yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı'ndan bu yana büyük önem verdiği Taksim Camii'nin inşaatı tamamlandı. Taksim'de yaşayan ve çalışan yüzlerce Müslüman'ın büyük ihtiyaç duyduğu Taksim Camii bugün ibadete açılacak.
Açılış öncesinde yüzlerce vatandaş camiye akın etti. Cuma vakti yapılacak olan açılıştan önce yüzlerce kişi camiye giremese de avluda yerini aldı. Cuma namazı öncesi camide Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Görüntüleri Doğan Yavuz Twitter hesabından paylaştı.