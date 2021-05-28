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Gündem Taksim Camii, vatandaşı sevince boğdu! “Kudüs'ü özgürleştirecek irade, Ayasofya'yı açıp Taksim'e cami yapan iradedir”
Gündem

Taksim Camii, vatandaşı sevince boğdu! “Kudüs'ü özgürleştirecek irade, Ayasofya'yı açıp Taksim'e cami yapan iradedir”

Yılların hasreti olarak bilinen, İstanbul Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün cuma namazında ibadete açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 15:52:00 -
Taksim Camii, vatandaşı sevince boğdu! “Kudüs'ü özgürleştirecek irade, Ayasofya'yı açıp Taksim'e cami yapan iradedir”

 Yeni akit  Ankara 

Yılların hasreti olarak bilinen, İstanbul Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün cuma namazında ibadete açıldı. 19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında Taksim’de yapacağı caminin yerini işaret ederken, caminin 27 yıl sonra inşa edilmesi vatandaşları sevince boğdu. Vatandaşlar, yapımı tamamlanan ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla ibadete açılan Taksim Camii için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, sevinlerini dile getirdiler.

Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’dan, Taksim Camii ile ilgili paylaşımda bulunan vatandaşların bazıları ise şöyle dedi; “Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde Taksim’e Camii açan adama Recep Tayyip Erdoğan denir”, “Rabbim sana hamdolsun. Bizlere gösterdiğin güne selam olsun. Vesile olandan razı ol”, “Kudüs'ü özgürleştirecek irade, Ayasofya'yı açıp Taksim'e cami yapan iradedir. Allah bizi istikametten ayırmasın”


Yeni Akit Gazetesi

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