Taksim Camii Ramazan'a yetişecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Taksim Camii ve yeni Atatürk Kültür Merkezini (AKM) ziyaretinin ardından tarih verdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:



Projelerde kesinti yok



“Taksim Camii’yle alakalı olarak ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Burayla ilgili de Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021’in 6’ncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var. Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah 6’ncı ayın sonuna kadar yetiştirme hedefimiz var diyorlar. Tabii kültür ve turizmde çok ciddi ataklarımız var. Bir de tabii biliyorsunuz Ankara’da aynı şekilde bir gayretimiz var. Fevkalade bir durum olmadığı takdirde 6’ncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektronik, elektrik bu işlerde bir sarkma olabilir, çünkü ithal ama bunun dışındaki bütün işleri 6’ncı ayın sonunda inşallah bitireceğiz.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın vefatının hatırlatılması üzerine de, şunları dile getirdi:



“Sayın Yılmaz gerçekten uzun bir süre rahatsızlık geçirdi. Bu sabah da Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Sabah eşleri Berna hanımla bir telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını affetsin. Şu anda tabii henüz ne zaman defnedilecek, onun kararı verilmemişti görüştüğümde. İki yer üzerinde durduklarını söylediler. ‘Biri Marmara İlahiyat, bir diğeri de Çamlıca Camii üzerinde duruyoruz’ dediler, henüz kesin kararı vermediklerini söylediler.”



Mesut Yılmaz'ın ailesine başsağlığı



Mesut Yılmaz’ın, Türkiye’de gerek başbakan, gerek dışişleri bakanı gerek kültür ve turizm bakanı olarak görevler icra eden bir devlet adamı olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Aynı zamanda tabii hemşehrim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Sağ olsun, tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreç içerisinde katılma erdemini göstermiştir. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere başsağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Milletimizin başı sağ olsun.”

Başkan yerinde inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımları devam eden Taksim Camii ve AKM’de incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Daha sonra Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’ne geçen Erdoğan, cuma namazını köşkün yakınındaki Kerem Aydınlar Camii’nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı, yanına çağırdığı iki çocukla sohbet ederek, hediye ve harçlık verdi. Daha sonra yürüyerek köşke geçti.