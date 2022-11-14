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Gündem Taksim bombacısının kıyafetlerinde dikkat çeken detay!
Gündem

Taksim bombacısının kıyafetlerinde dikkat çeken detay!

Taksim'de dün meydana gelen alçak terör saldırısının failinin yakalandığı giydiği kıyafetler dikkat çekti. Teröristin Taksim'de bombayı patlatırken askeri pantolon giydiği, yakalandığı esnada üzerinde bulunan sweatshirtte ise 'New York' yazısının olması, PKK/YPG destekçisi ABD'ye bir mesaj mı verildiği sorularını akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 12:20:00 -
Taksim bombacısının kıyafetlerinde dikkat çeken detay!

 Yeniakit.com.tr 

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında bombalı terör saldırısı meydana geldi. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralandı. Olayın hemen ardından çalışmalara başlayan emniyet güçleri çok kısa süre içerisinde saldırganı bulunduğu evde yakaladı.

PKK/YPG'nin özel istihbarat elemanı

Olayı gerçekleştiren kadının Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli terörist olduğu ortaya çıktı. Şahıs ilk ifadesinde PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden eylemi gerçekleştirmek için kaçak yollarla Türkiye'ye girdiğini itiraf etti.

Kıyafetlerindeki detay

Öte yandan yakalanan teröristin giydiği kıyafetler de dikkat çekti. Yakalanan terörist Ahlam Albashir'in Taksim'de bombayı patlatırken üzerinde askeri pantolon olduğu, patlama sonrası yakalandığında ise giydiği sweatshirtte 'New York' yazdığı görüldü. Teröristin ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye binlerce tır silah yardımı yapmasının ardından gerçekleştirdiği saldırı sonrası 'New York' yazan kıyafet giymesi PKK/YPG destekçisi ABD'ye bir mesaj mı verildiği sorularını akıllara getirdi.

Soylu'nun ABD açıklaması

Geçtiğimiz dakikalarda saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ABD ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Soylu, "Biz bize verilen mesajı aldık, mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz." dedi.

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Yorumlar

AYKANUS

Zaten bu kızda Amerikalı Siyahilere benziyor, ilginç. Kardeşim bir yorumuda yayınlayın.

ahmet

New york a değil, new york un T.C. ye verdiği bir mesaj olarak okunmalı. Kısaca TEHDİT! Aaaah Fatih Erbakan ahhh! Bu ülkenin, senin gibi bir C.B. na ihtiyacı var! Bu işin üstesinden ancak, "BANA NE AMERİKADAN, BANA NE AMERİKADAN" diyen Rahmetli Erbakan Hoca'nın evladı, FATİH ERBAKAN gelir.
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