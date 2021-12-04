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Gündem Taksilerle ilgili flaş karar! O uygulama ertelendi
Gündem

Taksilerle ilgili flaş karar! O uygulama ertelendi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, taksi vb. araçlarda kamera zorunluluğunun 2022 yılının Aralık ayı sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:43:00 -
Taksilerle ilgili flaş karar! O uygulama ertelendi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, taksi vb. araçlarda kamera zorunluluğunun ertelendiğini açıkladı. Bazı ticari araçlarda kamera zorunluluğunun ertelendiğini bildiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın şu açıklamayı yaptı: “Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu 2022 yılının Aralık ayı sonuna kadar ertelendi. Şoför esnafımıza maddi anlamda bir yük getiren ve pandemi sürecinin devam ettiği bu dönemlerde kendisini zorlayacak olan bu kamera zorunluluğunun ertelenmesi kararı rahatlatıcı oldu. 1 yıllık zaman diliminde, birçok tartışmayı da beraberinde getiren bu konu ile ilgili detaylı olarak düşünülüp tekrar bir karara varılabilir.”

Taksilerde kamera zorunluluğu özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmesi nedeniyle yoğun eleştirilere uğramış, mahkemelerden önemli kararlar çıkmıştı.

 

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