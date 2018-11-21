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Taksilere dolandırıcılık denetimi

Sivil Trafik ekipleri ile İBB Toplu Ulaşım ve Turizm Polisi tarafından Taksim Meydanı'nda ticari taksilere denetim yapıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:24
Taksilere dolandırıcılık denetimi

Artan dolandırıcılık haberleri üzerine Sivil Trafik ekipleri ile İBB Toplu Ulaşım ve Turizm Polisi ekipleri taksicileri denetledi. Taksim Meydanı’nda ekipler tarafından çevrilen taksiler birer birer kontrol edilirken, bazı taksiler ekipler aracılığıyla çekildi.

Taksim bölgesinde taksicilere yönelik şikayet ve dolandırıcılık haberlerinin artması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Sivil Trafik ekipleri ile İBB Toplu Ulaşım ve Turizm Polisi ekipleri yürüttükleri ortak çalışmada taksicileri denetledi. Taksim Meydanı’nda ekipler tarafından çevrilen taksiler birer birer kontrol edilirken, bazı taksiler ekipler aracılığıyla çekildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:24
  1. Taksi
  2. Ticari taksi
  3. dolandırıcılık denetimi
  4. İstanbul
  5. Taksim Meydanı

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  • AbdullahAbdullah29 dk önce
    Bu taksiciler öyle kurnaz ki denetim yapanlara bile önce bir İstanbul turu yaptırır.
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