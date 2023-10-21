  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kahire'de Gazze Barış Zirvesi başladı! İlk görüşme gerçekleşti

Bunlar bir de suret-i haktan görünüyor! Utanmaz adamlar sizi! Siz kime hizmet ediyorsunuz

İlan ile gerçek arasında fark büyük! Fiyatlar en çok bu araçlarda düştü

Nedim Şener yine yaptı yapacağını! Böyle yalan görülmedi! Adamlar resmen madara oldu

ABD'nin istifa eden yetkilisinden olay İsrail itirafları! Sistem işlemiyor

Bunu ancak senin yavşak Youtube izleyicilerin ve işinin gücünün siyonist parmaklar tarafından bozulacağından korkan arkadaşların yutar! Bunlar tam bir şabalak

Alçak siyonistleri çıldırtan görüntüler! Müslümanlar her şeye rağmen ezanı susturmuyor

Fatih Altaylı'dan skandal “Filistin” ve “milli yas” çıkışı! O sözleri duyan, “Yuh artık be” dedi

Haftayı bu veriler belirleyecek. Altın fiyatları "gözlem altında"

Kiralarda milyonları ilgilendiren flaş gelişme! Duyuruldu! O karar artık geçersiz
Sosyal Medya Takside neye uğradığını şaşırdı! ‘Atatürk’e benzeyen adam’ın pili bitti
Sosyal Medya

Takside neye uğradığını şaşırdı! ‘Atatürk’e benzeyen adam’ın pili bitti

Yeniakit Publisher
2023-10-21 16:27:00 - 2023-10-21 16:36:23

"Atatürk'e benzeyen adam" diye ünlenen Göksel Kaya'nın bir taksici ile arasında geçen diyalog kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak "Atatürk'e benzeyen adam" diye ünlenen Göksel Kaya'nın bir taksici ile arasında geçen diyalog kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

İlk çıktığı dönemlerde kemalistlerin sempatisini kazanan Göksel Kaya, ilerleyen zamanlarda sokakta askeri üniforma giyerek dolaşıp, kendisine 'paşa' denilince, yine Mustafa Kemal gibi giyinip zeybek oynayınca özellikle sosyal medyada tepki çekmeye başladı.

Kaya son olarak bindiği bir takside taksi şoföründen de ısrarla Mustafa Kemal'e benzediği yönünde yanıt almayı bekleyince, taksicinin verdiği cevaplarla adeta şaşkına döndü. Taksi şoföürünün bu tavrı sosyal medyada gündem oldu.

Taksici, Kaya'nın kendisini kime benzettiğini sormasının üstüne, "Kuvvet komutanı mı, asker mi, siyasi mi?" diye sorunca, bir başkası "Boşver adamı niye zorluyorsun?" diyerek konuşmaya müdahale etti.

Kaya, "Abi gelin söyleyin, ben neyim ya! Ya bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk var, kime benzeteceksin, o yani!" deyince, taksiciden hayatının şokunu yaşatan yanıt geldi. "Atatürk'e benzemiyorsun abi. Öyle yok, Atatürk'e hemen herkes benzemez yani" deyince, Kaya ısrar ederek, "Yani işte demek ki benzetemedin ondan değil mi?" diye yanıt verdi. Taksici ise, "Yok abicim, öyle bir şey yok, Atatürk bir tane, her yeşil gözlü Atatürk olsaydı bu ülkede...” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu olay kemalistlerin bakış açılarını deşifre etmiştir
Bu olay kemalistlerin bakış açılarını deşifre etmiştir

Gündem

Bu olay kemalistlerin bakış açılarını deşifre etmiştir

Ali Erbaş'tan kemalistlerin uykusunu kaçıracak sözler
Ali Erbaş'tan kemalistlerin uykusunu kaçıracak sözler

Gündem

Ali Erbaş'tan kemalistlerin uykusunu kaçıracak sözler

Bunların PKK'dan ne farkı var?! İsrail saflarında savaşmak isteyen Kemalist Türkler
Bunların PKK'dan ne farkı var?! İsrail saflarında savaşmak isteyen Kemalist Türkler

Gündem

Bunların PKK'dan ne farkı var?! İsrail saflarında savaşmak isteyen Kemalist Türkler

Davutoğlu’nun gazetesi Karar Cumhuriyet'ten daha Kemalist çıktı
Davutoğlu’nun gazetesi Karar Cumhuriyet'ten daha Kemalist çıktı

Medya

Davutoğlu’nun gazetesi Karar Cumhuriyet'ten daha Kemalist çıktı

Yok böyle skandal! Kemalist Can'dan katil İsrail'e kalkan
Yok böyle skandal! Kemalist Can'dan katil İsrail'e kalkan

Gündem

Yok böyle skandal! Kemalist Can'dan katil İsrail'e kalkan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23