Takside neye uğradığını şaşırdı! ‘Atatürk’e benzeyen adam’ın pili bitti

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak "Atatürk'e benzeyen adam" diye ünlenen Göksel Kaya'nın bir taksici ile arasında geçen diyalog kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

İlk çıktığı dönemlerde kemalistlerin sempatisini kazanan Göksel Kaya, ilerleyen zamanlarda sokakta askeri üniforma giyerek dolaşıp, kendisine 'paşa' denilince, yine Mustafa Kemal gibi giyinip zeybek oynayınca özellikle sosyal medyada tepki çekmeye başladı.

Kaya son olarak bindiği bir takside taksi şoföründen de ısrarla Mustafa Kemal'e benzediği yönünde yanıt almayı bekleyince, taksicinin verdiği cevaplarla adeta şaşkına döndü. Taksi şoföürünün bu tavrı sosyal medyada gündem oldu.

Taksici, Kaya'nın kendisini kime benzettiğini sormasının üstüne, "Kuvvet komutanı mı, asker mi, siyasi mi?" diye sorunca, bir başkası "Boşver adamı niye zorluyorsun?" diyerek konuşmaya müdahale etti.

Kaya, "Abi gelin söyleyin, ben neyim ya! Ya bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk var, kime benzeteceksin, o yani!" deyince, taksiciden hayatının şokunu yaşatan yanıt geldi. "Atatürk'e benzemiyorsun abi. Öyle yok, Atatürk'e hemen herkes benzemez yani" deyince, Kaya ısrar ederek, "Yani işte demek ki benzetemedin ondan değil mi?" diye yanıt verdi. Taksici ise, "Yok abicim, öyle bir şey yok, Atatürk bir tane, her yeşil gözlü Atatürk olsaydı bu ülkede...” dedi.

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