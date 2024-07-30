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Gündem Takside ilginç tartışma: Sizin gibi insanlardan korkuyoruz!
Gündem

Takside ilginç tartışma: Sizin gibi insanlardan korkuyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 15:54:20 - 2024-07-30 15:54:19

Maltepe’den Pendik’e ticari taksi ile giden bir yolcu, 358 lira tutan ücreti ’cüzdanımı kaybettim’ yalanını söyleyerek ödemedi. Ticari taksi şoförü ise yolcuya, ''Haram zıkkım olsun. Sizin gibi insanları almaya da korkuyoruz" diyerek sitem etti. O anlar taksicinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul’un Pendik İlçesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir kadın, çağırdığı taksiyle Maltepe’den Pendik’e gitti. Yolcu gitmek istediği yere geldiği sırada ’cüzdanımı kaybettim’ yalanını söyleyerek 358 lira tutan yol ücretini ödemek istemedi. Yolcunun bu sözleri karşısında sinirlenen taksi şoförü yolcuya ’Haram zıkkım olsun. Sizin gibi insanları almaya da korkuyoruz’ diyerek sitem etti. Ardından yolcunun taksiden inmesini istedi. O anlar ticari taksi şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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