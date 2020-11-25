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Yerel Takside hayatının şokunu yaşadı, o anlar kameraya yansıdı! Bu kadarına da pes
Yerel

Takside hayatının şokunu yaşadı, o anlar kameraya yansıdı! Bu kadarına da pes

İstanbul'da taksicilik yapan Oğuz Kaan Ünver’e, dün aracına aldığı bir kadın müşteri hayatının şokunu yaşattı. Alkollü şekilde taksiye binen kadın, ücret konusunda şoföre zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:24:00 - 2020-11-25 14:32:47

Fatih Saraçhane'de taksiye binen alkollü bir kadın, taksi parasını anlaşamadığı taksiciyle tartıştıktan sonra "ben seni sevmedim" diyerek Aksaray'da seyir halinde olan taksiden inmeye çalıştı. Taksici yaşadığı o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydederken koronavirüse rağmen maske bile takmayan kadın, ücretini alamayan taksicinin "seni karakola götüreceğim" sözlerine "götür zaten ben karakolum, ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın" demesi "pes" dedirtti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksici Oğuz Kaan Ünver 34 TAD 82 plakalı taksisiyle seyrettiği esnada Saraçhane'deki İBB önünden aracına bir kadın müşteri aldı.

Taksiye binen kadın taksimetre açmadan gideceği yere ne kadar istediğini söyledi. Bunun üzerine Ünver kadına 50 lira diye karşılık verdi. Kadının ücreti kabul etmemesi üzerine Ünver, taksimetreyi açacağını söyleyerek yoluna devam etti. Taksici bulvar üzerine geldiği esnada alkollü olduğu anlaşılan kadının taksimetre yerine "bana normal bir fiyat çıkartın" demesi üzerine taksici Ünver, "Normali taksimetre fiyatıdır" diyerek yoluna devam etti.

Hızla giden taksiden inmeye çalıştı

İstediği ücreti anlaşamayan kadın, "Bana zartzurt yapma" diyerek bu kez de taksiciyi kışkırtmaya başladı.

Taksicinin araçların taksimetre ile ücret yazdığını belirtmesi üzerine kadın, "Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim" diyerek hızla giden araçtan inmeye çalıştı. Taksicinin güç bela aracı durdurduğu olay sonrası araçtan inen kadın ücret ödemeden gitmeye çalıştı. Taksicinin parasını istediği kadın, "Ne parası, git polis çağır" diyerek ücreti ödemedi.

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Kadını. beyanı esas ya ne hallere duşuldu ve..
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