Taksiciyi katleden alçak vurduktan sonra kızını da aramış!

44 yaşındaki taksi şoförü Oğuz Erge'nin vefatı infiale sebep oldu.

Gaziemir ilçesinde 31 Ocak gecesi aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Erge'nin cinayete kurban gittiği o ana ait video, izleyenleri çileden çıkarttı.

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Oğuz Erge'yi tanıdığını ve bir dönem birlikte çalıştıklarını söyledi.

Anık, "Havalimanı'nda, Kahramanlar'daki duraklarda çalıştı. İyi tanıdığımız bir arkadaşımızdı, hiç kimseye zararı olmayan birisiydi. Zaten videoyu seyreden ne kadar iyi niyetli olduğunu görüyor." dedi.

Aracın sahibi Murat Akbaba da olay günü gece 03.00 sıralarında aracı Erge'ye devrettiğini belirterek, "Gece o çalışacaktı. 04.00'te telefonum çaldı, acı haberi geldi. Üzücü bir durum, diyecek bir şey yok. Araçta hasar vardı, boya ve kaporta tamiri olacaktı. Onun için 'Gelme sen, kapatırım uyurum' dedi. Son yolcuyu da soğuk havada iyi niyetiyle almış." ifadelerini kullandı.

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Erge'nin 20 yıllık mesai arkadaşı olduğunu söyleyen Oktar Karakoç ise güzel bir insanı kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.

Taksici Erge'nin komşusu Aslan Kocalar ise, katilin Erge'yi vurduktan sonra kızını telefonla aradığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Katil telefonunu alıyor. Telefonda en son aranan kişi kızıymış, onu arıyor. 'Senin baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara.' diyor."