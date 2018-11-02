Taksiciye saldıran Danimarkalı futbolcuya hapis cezası verildi!

Kopenhag Mahkemesi'nin, taksi sürücüsüne fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 yaşındaki futbolcuya 50 gün hapis cezası verdiği belirtildi.

Kariyerine Norveç'in Rosenborg takımında devam eden Nicklas Bendtner, karara itiraz edeceğini duyurdu.

Daha önce Arsenal, Juventus ve Wolfsburg gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Bendtner, Danimarka Milli Takımı ile 81 maçta 30 gole imza atmıştı.