Taksicinin sarhoş kadınla imtihanı

İstanbul'un Fatih ilçesi, Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, taksici Oğuz Kaan taksisiyle seyrettiği esnada Saraçhane’deki İBB önünden aracına bir kadın müşteri aldı.

Taksiye binen kadın, taksiciye taksimetre açmadan gideceği yere ne kadar istediğini sordu.

Bunun üzerine Ünver kadına 50 lira diye karşılık verdi. Kadının ücreti kabul etmemesi üzerine Ünver, taksimetreyi açacağını söyleyerek yoluna devam etti.

Taksici bulvar üzerine geldiği esnada alkollü olduğu anlaşılan kadının taksimetre yerine “bana normal bir fiyat çıkartın” demesi üzerine taksici Ünver, "Normali taksimetre fiyatıdır" diyerek yoluna devam etti.

Hareket halindeki araçtan inmeye çalıştı

İstediği ücrette taksiciyle anlaşamayan kadın, “Bana zartzurt yapma” diyerek bu kez de taksiciyi kışkırtmaya başladı.

Taksicinin araçların taksimetre ile ücret yazdığını belirtmesi üzerine kadın, “Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim” diyerek hızla giden araçtan inmeye çalıştı.

Taksicinin güçbela aracı durdurduğu olay sonrası araçtan inen kadın ücret ödemeden gitmeye çalıştı. Taksicinin parasını istediği kadın, “Ne parası, git polis çağır” diyerek ücreti ödemedi.

"Ben zaten karakolum"

Önce “Kardeşim lütfen” diyen ardından da “Beni oradan buradan getirdin ne parası” diyen kadına taksici Ünver, “Seni karakola götüreceğim” diyerek karşılık verdi.

Bunun üzerine kadın, “Götür, ben zaten karakolum, ben gelirim ama yine de sen suçlu sayılırsın” dedi.

Uzun süre parasını almaya çalışan taksici Ünver ardından taksisine binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Biz kimi taşıdığımızı bilmiyoruz"

Olayla ilgili açıklama yapan taksici Oğuz Kaan Ünver, “Müşteriyi Şişhane tarafından alıp Zeytinburnu Mevlanakapı istikametine götürmemizi istedi kendisi. Taksimetremizi açıp yolculuğa başladık. İki üç dakika sonra bayan ne kadara götüreceğim, kaç para alacağım şeklinde sorular sordu, bende taksimetre ile gideceğimizi söyledim. Bayan sarhoştu ayakta duramıyordu, tekrar kaç paraya götüreceğimi sordu ve ısrarı üzerine 50 lira dedim. Dolayısıyla bende kendisinin bu parayı ödemeyeceğini, taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceğini söyledim. Biz kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla İBB’den mevcut taksilerimize aplikasyon desteği vermesini istiyoruz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan 2 yıldır bu yönde taleplerimiz mevcut, ancak herhangi bir aplikasyon çalışması olmadı” dedi.

"Ağza alınmayacak küfürler etti"

Taksici Ünver, “Bir gazetenin haber sitesinde kadının kendisinin İran uyruklu yabancı bir bayan olduğu, Ortaköy’e gittiği ve orada dolaştığı ve daha sonra dolandırıldığı ve darp edildiği yönünde bir haber yapılmış. Ancak bu bayanın bende iletişim bilgileri de yok. Aksine kayıttan sonra yakama yapışıp ağıza alınmayacak şekilde küfürler sarf etti. Ben bunları kayda almadım. Kendisi o kadar sarhoştu ki, kapıyı açıp arabadan atlamaya kalktı. Ben arabayı park ettim ve kendisini karşıdan karşıya geçirdim. Yine bana hesabı sorulacaktır diye düşünerek karşıya geçirdim” ifadelerini kullandı.