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Yerel Taksicinin pişkinliği pes dedirtti
Yerel

Taksicinin pişkinliği pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-09-17 10:11:00 -
Taksicinin pişkinliği pes dedirtti

Taksim’de denetimde aracı bağlanan bir taksici, anahtarı polise vermek istemeyince gerginlik yaşandı. Taksiciye 4 bin 64 TL ceza yazılırken, aracı da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, yolcu seçen ve kural ihlali yapan ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Taksim’de yapılan denetimde, trafik işaretlerine uymayan 3 sürücüye 436’şar TL, yolcu seçen ve yolculara fiyat veren 3 taksiciye ise 4 bin 64’er TL; toplamda 16 bin 265 TL ceza kesildi.

Yolcu seçen ve yolculara fiyat veren taksicilerin araçları bağlanarak trafikten men edildi.

Denetim sürerken, yolcu seçtiği için aracı bağlanacak olan bir taksici, polisle tartıştı.

Taksisinin bağlanmasını istemeyen sürücü, oradan uzaklaşmak için aracına bindi ancak polis, aracın anahtarını alarak ona engel oldu. Taksici ise "Arabamı bağlatamam. Gözünü seveyim, ağabey. Arabamı neden bağlıyorsun?” diye tepki gösterdi.

Taksicinin kullandığı araç çekiciyle kaldırılarak trafikten men edildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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