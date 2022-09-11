  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Taksicinin alçaklığı böyle kaydedildi! Polisten bile çekinmedi
Gündem

Taksicinin alçaklığı böyle kaydedildi! Polisten bile çekinmedi

İstanbul'da büyük bir çile haline gelen taksi sorunu bu sefer başka bir boyuta taşındı. 2 bayan yolcuyu aracına alan taksici gizlice videolarını çekti. Kadınların yolda gördükleri polise haber vermesine rağmen resimleri silmek için polisin dur ihtarına bile uymadı. İşte o anlar.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 23:20:00 - 2022-09-11 23:45:52

Zaman zaman İstanbul'da verdiği hizmet kalitesi nedeniyle eleştirilen sarı taksilerden biri bu sefer bir iğrençlikle gündeme geldi.

Polisi bile takmadı

İstanbul'da Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın, şöförün fotoğraflarını çektiğini farketti. Taksiciden aracı durdurmasını isteyen kadınlar, o esnada olay yerinde olan polisten yardım istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan taksici fotoğrafları silmek için ilerlemeye başladı. Motorize polis ekipleri hemen taksinin peşine takılarak, aracı durdurdu. Taksicinin polisten kaçıp fotoğrafları sildiği anlar kameraya yakalandı.

12
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cuma aktaş

Saadet partisinin islam ile alakası yok. Bildiğin  bir parti. Necmettin erbakanın ismini kullanıp vatikana hizmet ediyor.

Trakya

senin eşine kızına yapildimi isyan dimi 
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23