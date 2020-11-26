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Siyaset Taksicilerin üzerine yürüyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu nasıl başladı, nasıl gidiyor?
Siyaset

Taksicilerin üzerine yürüyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu nasıl başladı, nasıl gidiyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bugün taksicilerin üzerine yürüdüğü görüntüleri tepki toplarken seçimden önceki büyük vaatleri akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:46:00 -

Belediye seçimleri döneminde vatandaşa kalpler göndererek büyük vaatlerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün taksicilerin üzerine yürüdü. Belediye başkanına yakışmayan bir üslupla vatandaşlarla gerginlik yaşayan İmamoğlu'nun görüntüleri tepkilere neden oldu.

İmamoğlu taksicilerle gerginlik yaşadı

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısı öncesinde CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici gerginlik yaşadı. Kendisiyle görüşmek isteyenleri reddeden İmamoğlu, taksicilerin üzerine yürüdü.

Taksicilerin kendisini yuhalaması üzerine geri dönen İmamoğlu, ‘Hanginiz beni yuhaladınız?’ diye vatandaşların üzerine yürüdü. İmamoğlu’nun toplantı için içeriye girmesinin ardından korumaları, o anlara ilişkin videoları sildirmeye çalıştı.

Seçimden önce büyük vaatlerde bulunuyordu

Belediye seçimlerinin yapıldığı dönemde ayrıştırmanın olmayacağını, 16 milyon için çalışacağını, sorunları gidereceğini iddia eden İmamoğlu seçildiği günden beri bambaşka çizginin içine girdi.

İmamoğlu, seçimlerden hemen önce AK Parti'ye yönelik asılsız iddialarda bulunarak, ''Yoksulları 'Daha ne istiyorsun' diyerek aşağılayanlara, işsizleri elinin tersiyle itenlere, İstanbullular çok güzel, çok zarif, çok anlamlı bir uyarıda bulunacak. 23 Haziran'dan sonra hiç kimse, vatandaşın dertlerini görmezden gelerek, kibirle siyaset yapamayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Seçimlerden önce bu ifadeleri kullanan ve bugün taksicilerin dertlerini dinlemek yerine üzerine yürüyen İmamoğlu için o halde iki şey söylenebilir: Ya iki yüzlülük yapıp kendini olduğundan başka gösterdi ya da koltuk sevdasından kibre düştü...

 

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Yorumlar

Putsavar

heryer çok put dolacak
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hakan demir

nereden buldunuz bunu ey istanbullular.4 sene daha nasıl tahammül edeceksiniz buna.
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