Taksicilerden sağlıkçılara vefa örneği

DÜZCE (İHA) – Düzce’de emniyet taksi durağı şoförleri haftanın 7 gününde korona virüs salgınında en ön saflarda mücadele eden, salgının önlenmesi için yoğun çaba harcayan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor.

Korona virüs vakasına yakalanan vatandaşların iyileşip yeniden hayatını dönmesi için kendi hayatlarından, sevdiklerinden ve ailelerinden vazgeçerek çalışan sağlık çalışanları için taksi durağı harekete geçti. Emniyet taksi şoförleri sağlık çalışanları haftanın 7 gün ve 24 saatinde ücretsiz taşıyor.

Korona virüs salgını dolayısıyla hayatlarından vazgeçen sağlık çalışanlarına vefa bocunu ödemek isteyen taksiciler harekete geçti. Düzce Emniyet Taksi durağı şoförleri pandemi boyunca mesai gözetmeksizin çalışan sağlıkçılar için ücretsiz ulaşım imkanı sağladı. Emniyet Taksi durağı şoförü Engin Kılıç; “Sağlıkçılara özellikle korona virüs salgını dolayısıyla gösterdikleri insan üstü çalışma nedeniyle vefa borcumuz var. Onlar kendi hayatlarından vazgeçip bizler için gece gündüz çalıştılar. Bu nedenle bizde gönül borcumuzu ödemek için onları istedikleri yere gece gündüz fark etmeksizin taşıma kararı aldık. Doktorundan hasta bakıcısına kadar virüsle burun buruna görev yapan sağlık çalışanlarımızı Düzce İl Merkezi içinde ücretsiz olarak taşıyoruz” dedi.