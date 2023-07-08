Taksiciler kontak kapattı

Van'da taksiciler, Van Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsat alırken yaşadıkları sıkıntılar, taksimetre ücretleri ve korsan taksicilerin varlığı nedeniyle mağdur olduklarını belirterek kontak kapatma eylemi gerçekleştirdi. Taksiciler Kooperatif Başkanı Hasan Sönmez, Van Kalesi yakınındaki nevruz alanında düzenlenen eylemde basın açıklaması yaparak, sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Sönmez, Van Büyükşehir Belediyesi'nden ruhsat alırken ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade etti. Ruhsat ve kart başvuruları sırasında sağlık kurulu raporu istendiğini belirten Sönmez, bunun gereksiz bir prosedür olduğunu ve daha önce sürücü belgesi alırken zaten sağlık raporu aldıklarını dile getirdi. Ayrıca, taksimetre ayarı ve mühür için ödenen ücretlerin fahiş olduğunu ve kabul etmediklerini belirtti. Her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında aldıkları ücretlerin yerinde saydığını veya sınırlı bir artışla karşılaştığını ifade eden Sönmez, araç yaş sınırı getirilmesiyle birlikte araç fiyatlarının hızla yükseldiğini ve araçlarını yenileyemediklerini söyledi.

Taksicilerin bir diğer sıkıntısı ise korsan taksiciler ve yetkisiz servislerin faaliyetleriydi. Kapıköy sınır kapısından gelen İranlı turistleri taşıyan servislerin, şehir içi yolcuları otel ve hatta havaalanına kadar taşıma yetkileri olmadığı halde bu şekilde hizmet verdiklerini belirten Sönmez, bu durumun kendilerine zarar verdiğini ve uyarılara rağmen bu durumun devam ettiğini dile getirdi. Ayrıca, şehirde korsan taksilerin ve başka ilçelerden gelen taksilerin faaliyet göstermesine rağmen sadece ticari taksicilerin denetlendiğini ifade etti.

Eylemde yer alan yaklaşık 350 taksici, Van Büyükşehir Belediyesi'nin dikkatini çekmek ve sorunlarının çözülmesini talep etmek amacıyla kontak kapatma eylemi gerçekleştirdi. Taksiciler, yetkililerden sorunlarının çözülmesi ve haklarının korunması için adil bir düzenleme yapılmasını beklediklerini vurguladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO