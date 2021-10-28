Taksiciler İmamoğlu’na isyan etti! “İBB, taksiden elini çek”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME gündemine getiriyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti.

Medyascope’tan Ali Macit’in aktardığı bilgiye göre İstanbul’daki birçok taksi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu protesto etmek için kontak kapattı.

UKOME toplantısının düzenleneceği İstanbul-Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ne gelen taksiciler, “İBB, taksiden elini çek" sloganı attı.