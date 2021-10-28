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Gündem Taksiciler İmamoğlu’na isyan etti! “İBB, taksiden elini çek”
Gündem

Taksiciler İmamoğlu’na isyan etti! “İBB, taksiden elini çek”

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı kararlar taksicileri de isyan ettirdi. Toplanan taksiciler İmamoğlu’nu protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 12:45:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME gündemine getiriyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti.

Medyascope’tan Ali Macit’in aktardığı bilgiye göre İstanbul’daki birçok taksi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu protesto etmek için kontak kapattı.

UKOME toplantısının düzenleneceği İstanbul-Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ne gelen taksiciler, “İBB, taksiden elini çek"  sloganı attı.

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Yorumlar

Mücahid/fr

Îmamınoglu, atlar nerede?!
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İstanbullu

Biz İstanbullular Ekrem Başkanın yanındayız .. taksilerin hali ortada rezalet .. bir de İbb meclisi var akp li üyelerin derdi Ekrem başkanın tüm çözüm önerilerini red etmek .. bunu da ibretle izliyoruz … istanbul bu üyelerin umrunda değil .. hazımsızlık diz boyu .. inşallah bir sonraki seçimde bu meclisi de Ekrem başkanın icraatlerını gölgelemeyecek bir hale getireceğiz .. tabi CB nı olur ise artık mühür elinde olduğu için hızlıca belediye seçimini beklemeden çözecektir .
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