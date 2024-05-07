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Yaşam Taksici son anda kurtuldu!
Yaşam

Taksici son anda kurtuldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 17:11:00 -

Hakkari Şemdinli-Derecik yoluna kaya düştü. Kaya düşerken yolda seyreden taksi son anda kurtuldu.

Hakkari’nin Şemdinli-Derecik kara yoluna kaya düşerken, yolda seyir halinde olan taksici Cafer Atalay ise son anda kurtuldu.

Öğle saatlerinde Derecik istikametine giden taksici Atalay, Şemdinli-Derecik kara yolunda seyir halindeyken yoğun yağışlar nedeniyle kopan kaya parçası önüne düştü. 100 metre ilerisine düşen kayadan son anda kurtulan Atalay, kaya parçasının yola indiğini belirterek, “Derecik ilçesine yolcu götürüyordum. Dev kaya parçası yolun orasına indi. Bugünlerde yağışlar devam ediyor. Bu yolu kullananlar çok dikkatli olmalılar. Kaya parçalarının nereden geleceği belli değil. Biz de inerek o anları çektik. Kim yolu kullanıyorsa ama dikkat etsin” dedi.

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