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Taksici meslektaşını silahla yaraladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otogarda taksicilik yapan bir kişi, iddiaya göre, aynı durakta çalıştığı meslektaşı tarafından silahla vuruldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 22:56
Taksici meslektaşını silahla yaraladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otogarda taksicilik yapan bir kişi, iddiaya göre, aynı durakta çalıştığı meslektaşı tarafından silahla vuruldu. Sol ayağından vurularak yaralanan taksici kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


İddiaya göre, Beyşehir Otogarında taksicilik yapan A.N. (33), aynı durakta taksicilik yapan M.Ç. tarafından aralarında yaşanan sıra tartışmasından dolayı silahla vuruldu. Otogar çay ocağının içerisinde yaşanan olayın ardından yaralı A.N. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sol ayağından yaralanan taksicinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de ticari taksisiyle firar eden M.Ç’yi yakalamak için çalışma başlattı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, camları kırılan çay ocağında inceleme yaptı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alırken, olay yerinde 3 boş kovan tespit etti.


Öte yandan, otogar içerisinde yaşanan silahla yaralama olayı anları binanın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, otogar içerisinde bulunan bir marketten çıkan taksici M.Ç., bir yazıhane önünde ayakta bekleyen meslektaşı A.N’yi çay ocağına davet ediyor. Çay ocağı girişinde tartıştığı A.N’yi kolundan tutarak içeriye zorla sokan M.Ç. burada yanındaki silahı ard arda ateşliyor. Otogar içerisinde korku dolu bakışlar arasında duyulan silah seslerinin ardından çay ocağından meslektaşını silahla yaraladıktan sonra çıkan M.Ç., etraftakilere bağırarak binayı terk ediyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 22:56
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