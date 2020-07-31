Taksici, kısa mesafe deyip taksiye almadığı kadından indi-bindi parası isteyince ortalık karıştı

İstanbul Bahçelievler'de bir taksiye binen müşteri ile sürücü arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma çıktı. Yolcuyu kısa mesafe gerekçesi ile araçtan indirmek isteyen sürücü indi-bindi parası isteyince, kadın yolcu sinirlendi. Yaşanan kavga cep telefonunun kameralarına yansıdı.Olay, Bahçelievler Kocasinan'da bir ticari taksi sürücüsü ile müşterisi arasında yaşandı. İddiaya göre, taksi sürücüsü, aracına binen kadının yol güzergahının mesafesinden memnun kalmadı. Yaklaşık iki kilometre gittikten sonra adresin yakın olduğunu söyledi.

Araçtan indirmesine rağmen indi-bindi ücreti istedi

Kadın yolcu, mesafeyi beğenmediği için hizmet vermek istemeyen taksiciye "çek sağa inelim" dedi. Taksici aracı durdurarak kadın yolcudan indi-bindi ücreti isteyince olanlar oldu.

Mağdur kadın sinirlerine hakim olamadı

Araçtan inen kadın, ticari taksi sürücüsünün üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Sinirlerine hakim olamayan kadın taksiye tekmeler atarken, yaşanan bu anlar ise ticari taksi sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi.