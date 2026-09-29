Taksici Deniz Örer cinayetinde sanığın tutukluluğu sürüyor, dava 21 Ocak'a ertelendi

İzmir'in Konak ilçesinde müşterisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden taksi şoförü Deniz Örer cinayetine ilişkin davanın ikinci duruşması, 29 Eylül'de İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Heyet, sanık Doğuş Meşe'nin tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar verdi; sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesi beklenecek. Duruşma 21 Ocak'a ertelendi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Deniz Örer'in eşi Ayşe Örer, "Canım çok yanıyor. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet cezasını alacak. İnşallah oradan çıkamayacak" dedi.

'Kasten öldürme', 'gece vakti silahla yağma' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (ruhsatsız silah)' suçlarından yargılanan Meşe, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile uzaktan katıldı. Salonda Ayşe Örer'in yanı sıra avukatlar ve taksici esnafı da hazır bulundu.

Cinayet 9 Mart gecesi Hurşidiye Mahallesi'nde işlendi

Doğuş Meşe (24), 9 Mart gecesi saat 22.18 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi'nde Deniz Örer'in (52) kullandığı taksiye bindi. Şoföre, bir ay önce ayrıldığı iş yerine gidip valizlerini alacağını söyledi.

Taksi saat 22.20'de Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'a ulaştı. Araçtan inen Meşe ücreti sordu; şoförün "700 TL civarı tutar" cevabının ardından aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadı. Meşe, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp açık camdan Örer'in başına bir el ateş etti. Bilincini kaybeden şoförü araçtan çekerek yola attı, direksiyona geçip taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

Saat 22.25'te F.A. adlı kadını telefonla arayıp yanına çağıran Meşe, gasp ettiği taksinin babasına ait olduğunu söyledi. Kadına sentetik ecza verdi, ardından farklı adreslere giderek metamfetamin ve esrar satın aldı. İkili, öldürülen şoförün kanının bulunduğu araçta yaklaşık bir saat uyuşturucu kullandı. Meşe, kadını bıraktıktan sonra saat 23.30 civarında telefonla ulaştığı ablası ile annesine "Taksiciyi vurdum, moralim bozuk" diyerek itirafta bulundu.

Deniz Örer'in saat 02.00'de eve dönmemesi üzerine şüphelenen ailesi, araç takip sisteminden taksinin konumunu inceledi. Direksiyondaki kişinin eşkali uymayınca durum polise bildirildi. Kamera kayıtlarını geriye dönük inceleyen ekipler cinayetin işlendiği noktayı belirledi. Polis, taksiyle evine giden zanlıyı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Tanık F.A. ile sanığın anlatımları çelişti

Celsede ilk olarak tanık F.A. dinlendi. Meşe'nin mahalleden arkadaşı olduğunu ve maddeye bağımlı olduğunu belirten kadın, şunları anlattı: "Beni aradı 'çalışıyorum para aldım gel, takılalım' dedi... 'Taksiyi kimden kaçırdın' dedim. O da bana 'babamın taksisini kaçırdım' dedi... Bana 'birini öldürdüm Çankaya'da caddeye attım. Başımda bela var' dedi. İnanmadım. Telefonla birini aradı ve silah çıkardı. Telefonla konuştuğu kişiye bununla vurduğunu söyledi. O kişi de taksi plakasını sökmesini söyledi."

F.A., sanığın 25 sentetik ecza içtiğini söylediğini, bin 200 lira civarında para verip uyuşturucu aldığını, kendisi korkup eve gitmek istediğini söyleyerek para isteyince de ona 500 lira verdiğini aktardı.

Savunması sorulan sanık Doğuş Meşe ise şu ifadeleri kullandı: "Bir önceki duruşmada olayın şokundan kendimi ifade edemedim. Köpekler gibi pişmanım. Ben böyle birisi değilim. Ne ceza verirseniz razıyım. Keşke ben ölseydim rahmetlinin yerine. Tanık F.A.'nın söyledikleri doğru değildir. Ben kimseyle görüşmedim olayı anlatmadım. Kimse bana plaka sök demedi. Kimseden akıl almadım."

"Kameraların tekrar izlenmesini istiyorum"

Ayşe Örer, duruşma çıkışında şunları söyledi: "Ben bütün kamera kayıtlarını içim yana yana, ciğerim söküle söküle izledim. Şu an konuştuğunda çok farklı şeyler söylüyor. Bu kameraların tekrar izlenmesini istiyorum. Bu adamın telefonu neden bu zamana kadar açılmadı? Eşim öleli 7 ay oldu. Ben hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum... Bu ceza sadece içimi bir nebze serinletecek; ama dışarıda kalırsa daha kötü olacak... Ben bu kadının konuşmalarını hazmedemiyorum."

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da duruşmadan ceza kararı beklediklerini ifade etti: "Bugün kararın verileceğini bekliyorduk. Her şey, taksi içerisindeki kameralardan net bir şekilde görünüyordu... Kamuoyunun vicdanının rahatlaması için de beklentimiz, bugün ağırlaştırılmış müebbet kararı verilmesi yönündeydi. Gönül isterdi ki bu konu bu kadar uzamasın." Özkan, bu tür olaylara yeltenenlerin ders çıkarmasını sağlayacak bir karar beklediklerini de dile getirdi.