Taksici dehşeti! Araçtan indirdiği kadın müşterisini tekme tokat darbetti
Esenyurt'ta yolcusuyla tartışan taksi şoförü, araçtan indirdiği kadın müşterisini tekme tokat darbetti. Dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Esenyurt’ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darbetti. Kadının saçlarını çekip defalarca yumruk atan sürücü, müdahale eden kadına da saldırdı.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda, bir taksi şoförü kadın yolcu ile tartıştı. Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darbetmeye başladı. Kadının saçını tutarak yumruklarla vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri müdahale etti.
Olay anı anbean kaydedildi
Vatandaşların çektiği görüntülerde taksi sürücünün araçtan inerek kadın müşteriyi saçını çekerek darp ettiği, olaya kadının arkadaşının ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.