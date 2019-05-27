Taksi ücretlerine zam geliyor! İşte yeni fiyatlar İStanbul'da 21 aydır zam gelmeyen taksi ücretlerine Haziran ayı sonunda zam gelecek. Gelecek zamla birlikte açılış ücreti 4 liradan 6 liraya, indi bindi ücreti ise 10 liradan 15 liraya çıkacak.

Taksiciler daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile yaptıkları toplantılarda zam kararlarını görüşüyordu. Edinilen bilgilere göre, taksi ücretlerine Haziran ayının sonunda taksilere zam gelecek. Yeni fiyatlar Zam geldiğinde taksimetre açılış fiyatı 4 liradan 6 liraya,kilometre fiyatı da yüzde 30 artışla 2,50 liradan 3,25 liraya, indi bindi ücreti ise 10 liradan 15 liraya çıkacak. 21 Aydır fiyatlar aynı Pompa fiyatlarına fazlasıyla zam geldiğini savunan taksiciler, 21 aydır taksi ücretlerine zam gelmediğinden şikayetçi.

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