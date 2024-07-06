  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Taksi terörü her yerde! Önüne gelen her şeye çarptı
Yerel

Taksi terörü her yerde! Önüne gelen her şeye çarptı

Yeniakit Publisher
2024-07-06 10:10:00 -
Taksi terörü her yerde! Önüne gelen her şeye çarptı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, iddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen taksi şoförü, aracıyla ortalığı birbirine kattı. Araçlara ve kaldırımdaki direklere çarpan taksi şoförü ortalığı savaş alanına çevirdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. O onlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı. Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak
İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak

Yerel

İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak

İstanbul'da taksi bariyerlere ok gibi saplandı
İstanbul'da taksi bariyerlere ok gibi saplandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da taksi bariyerlere ok gibi saplandı

Makas atan otomobil taksiyle çarpıştı
Makas atan otomobil taksiyle çarpıştı

Yerel

Makas atan otomobil taksiyle çarpıştı

Hızını alamadı! Taksiye arkadan çarptı
Hızını alamadı! Taksiye arkadan çarptı

Yerel

Hızını alamadı! Taksiye arkadan çarptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23