Taksi köprü geçiş ücreti 2022 ne oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. UKOME toplantısında, köprü tünel ve ücretli yollarla ilgili gündem maddesi de oylandı.

Taksi köprü geri dönüş ücreti alınacak mı?

Oy çokluğu ile alınan karar göre Boğaz köprüleri, Avrasya Tüneli, ücretli otoyol veya otogar gibi ücretli bölgelerin kullanımda yolcudan taksimetre ücretinin yanı sıra o an kullanmış olduğu geçiş ücreti alınacak. Yolculuğunu tamamlamış kişiden, geri dönüş köprü ücreti, otoyol ücreti veya tünel ücreti ya da başka bir ilave ücret talep edemeyecek. Alınan kararla ilgili itirazlarını dile getiren İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu," Bundan sonra şikayetler artar. Şoför kardeşimiz yakadan geçerken dönüş ücretinin verilmeyeceği kararı bu masadan çıkarsa 'ben karşıya geçmem' diyebilir. Bu şikayetler olur. Yolcumuzla taksicimiz arasında hoş olmayan ifadeler kullanılabilir. Bu bizim doğal hakkımızdır. Eskiden de böyleydi. Bu uygulamanın gidiş dönüş şeklinde alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.