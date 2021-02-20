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Gündem Taksi karda kaydı! Yolcu kapıyı açıp atladı
Gündem

Taksi karda kaydı! Yolcu kapıyı açıp atladı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir ticari taksi Kağıthane'de bir rampada kaymaya başladı. Taksinin yolcusu ise panikle kapıyı açarak taksiden atladı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 14:13:00 -

Çarşamba günü meydana gelen kazada, ara sokaktan yokuş aşağı inen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından taksi kontrolden çıkarak kaymaya başladığı görülüyor.

Görüntülerde kayan takside bulunan yolcunun paniğe kapılarak kapıyı açarak kendini dışarı attığı görülüyor. Görüntülerde yokuş aşağı geri geri kaymaya devam eden taksinin bir site duvarına çarparak durabildiği görülüyor. Kazada, sürücüsü ile müşterinin burnu dahi kanamazken, takside hasar oluştu.

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