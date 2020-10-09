  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Taksi durağı operasyonunda serbest bırakılan 4 şüpheli yeniden gözaltına alındı
Aktüel

Taksi durağı operasyonunda serbest bırakılan 4 şüpheli yeniden gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:01:10 -
Taksi durağı operasyonunda serbest bırakılan 4 şüpheli yeniden gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, taksi duraklarına ve taksicilere baskı uygulayarak çalışmalarını engelledikleri iddiasıyla yakalandıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 2 Ekim'de Esenyurt'ta ruhsatsız taksi durağı açarak diğer taksi duraklarına ve taksicilere baskı uygulayıp çalışmalarını engelleyen suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınıp ardından serbest bırakılan 6 şüpheli hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden V.T, U.K, Ş.T. ve V.O'yu gözaltına aldı.

Diğer 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

- Operasyon

İstanbul merkezli Ankara ve Balıkesir'de 39 adreste gerçekleştirilen operasyonda, kasten yaralama, yağma ve tehdit suçlarına karışan A.Z.Ç. liderliğindeki 18 kişi örgüt, 4 kişi ise ateşli silahlar kanunlarına muhalefet kapsamında gözaltına alınmıştı.

Suç örgütünün karıştığı 10 eylem aydınlatılırken 23 kişinin mağdur sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Suç örgütü üyelerinin adreslerinde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 88 fişek, 50 tüfek fişeği ve çeşitli ebatlarda sopa ele geçirilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Akşener tarafını seçti! İYİ Parti'de ortalık karışacak
Siyaset

Akşener tarafını seçti! İYİ Parti'de ortalık karışacak

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın delegeleri yönlendirmesinin ardından parti ikiye bölünmüş ve Aydın'ın istif..
İşte sebebi! O illerde kiralar çakıldı
Ekonomi

İşte sebebi! O illerde kiralar çakıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi öğrenci şehirlerini de vurdu. Uzaktan eğitime geçilmesiyle evler boş kalınca kiralarda yüzd..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay