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Siyaset Takoz ittifakı vatandaşa hizmete "hayır" dedi
Siyaset

Takoz ittifakı vatandaşa hizmete "hayır" dedi

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Esenler Belediyesi Meclisi'nde belediyenin 2021 yılı tahmini bütçesinde bir önceki yıla göre büyük artışlar gösteren sosyal yardım ve kentsel dönüşüm çalışmaları dahil bütçenin her kalemine "hayır" oyu verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:12:00 -
Takoz ittifakı vatandaşa hizmete "hayır" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun, sosyal yardım alacak ailelerin ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının tespit edilmesi önerisini kamuoyuna "Sosyal yardıma karşı çıktı" şeklinde lanse eden CHP ve İYİ Parti'nin Esenler Belediyesi Meclisi'ndeki tavırları, bu konudaki gerçek yüzlerini ortaya koydu.

Esenler Belediyesi'nin 2021 yılı mali performansı ve bütçe tasarısının görüşüldüğü Esenler Belediye Meclisi'nin 6. Seçim Yılı 2. Dönem Ekim Ayı Meclis Toplantısı Esenler Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan M. Tevfik Göksu, bu dönemde belirledikleri 5 vizyon üzerine bir bütçe hazırladıklarını dile getirerek bu doğrultuda kaynak ayırdıklarını söyledi.

"Laf değil iş üretiyoruz"

Göksu; Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına değindi ve "Depremden korunmanın tek bir yolu var. O da yapı stoğunuzu yenilemek. Bu konuda laf değil iş üretiyoruz. 11 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 bini yeniledik. Kalan konutların yenilenmesi için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Göksu; bütçedeki harcama kalemlerinin en çok kentsel dönüşüm, gençlik hizmetleri ve sosyal yardıma ayrıldığını belirterek, "Birinci bütçedeki harcama kalemimiz kentsel dönüşümdür. İkincisi, gençlik çalışmaları.. Üçüncüsü ise sosyal yardımdır. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl bütçemiz yaklaşık yüzde 28 arttı" diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti hepsine "hayır" dedi

Konuşmaların ardından Esenler Belediyesi 2021 yılı bütçesi kalemleri tek tek oylandı. Oylamada CHP ve İYİ Parti'ye mensup meclis üyeleri; bir önceki yıla göre kentsel dönüşüm hizmetleri bütçesini yüzde 83, aile ve gençlere yönelik hizmetlerin bütçesini yüzde 87, sosyal yardım bütçesini yüzde 120 artıran Esenler Belediyesi'nin önümüzdeki yıl bütçe kalemlerinin hepsine 'Hayır' oyu verdi.

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, Esenler'de yapılacak yeni çocuk bahçeleri ve otoparklar için de "Hayır" oyu kullandılar. Yapılan oylamada, 2021 yılı tahmini bütçesi, AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin "Evet" Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partili meclis üyelerinin de "Hayır" oyları sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

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