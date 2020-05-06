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Aktüel

Taklalar atan araç tarlaya düştü: 2 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:52:20 -
Taklalar atan araç tarlaya düştü: 2 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada iki kişi yaralandı.


Kaza, Alaşehir –Salihli karayolu Kavaklıdere kavşağı mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. A.E.N. (36) idaresindeki 45 HK 469 plakalı hafif ticari aracıyla Alaşehir’den Salihli yönüne giderken, Kavaklıdere Mahallesi Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atarak tarlaya uçtu. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 112 Acil servis ekipleri tarafından yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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