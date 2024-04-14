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Dünya Taklacılar sürüsü devlet kurmuş! Karşılık vermekten son anda vazgeçmişler
Dünya

Taklacılar sürüsü devlet kurmuş! Karşılık vermekten son anda vazgeçmişler

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:59:00 -
Taklacılar sürüsü devlet kurmuş! Karşılık vermekten son anda vazgeçmişler

Suriye'de İran'ın Büyükelçiliğine saldırı düzenleyip üst düzey komutanı öldüren İsrail'e İran İHA ve balistik füzelerle karşılık vermişti. Bir çocuğun yaralandığı sözde savaşa ilişkin açıklama yapan İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in karşılık vermekten son anda vazgeçtiğini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından İran'ın saldırılarına karşılık verilmesiyle alakalı karara varıldı.

İsrail hükümetinin, telefon görüşmesi akabinde "İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçtiği" iddia edildi.

Savaş Kabinesi ile Bakanlar Kurulu'nun önce salt çoğunlukla İran'a derhal karşılık verilmesini onayladığı ancak ABD Başkanı ile yapılan görüşme sonrası bu kararın değiştiği aktarıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

Başbakan Netanyahu, bugün Tel Aviv'de Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya gelmiş, toplantıda İran saldırılarına verilecek "yanıtın" ele alınacağı ifade edilmişti.
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Savaş Kabinesi'nde, Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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