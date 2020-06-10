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Aktüel

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak tarım arazisine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:20:17 -
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak tarım arazisine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.


Kaza, Kırıkkale’nin Hacılar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gül T.K. (33) idaresindeki 34 JV 7944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarım arazisine ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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