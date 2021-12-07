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Yerel Takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
Yerel

Takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attıktan sonra sürücüsü kaçtı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 01:39:00 -
Takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Kaza, Zeytinburnu, 10. Yıl Caddesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 CTF 363 plakalı otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen seyir halindeki sürücü, Topkapı alt geçitte henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen vatandaşlar ise durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kaza yapan araçta bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri kaza sonrası otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığını tespit etti. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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